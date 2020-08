Tenet rilancia i cinema italiani e incassa oltre 400 mila euro in un giorno (Di giovedì 27 agosto 2020) Tenet si conferma una garanzia al botteghino anche in tempi di emergenza sanitaria debuttando sugli schermi italiani con un incasso di oltre 400 mila euro nel primo giorno di uscita. L'uscita di Tenet ridà speranza ai cinema italiani: nonostante le preoccupazioni dovute all'emergenza sanitaria il film di Christopher Nolan ha incassato oltre 400 mila euro nel primo giorno di programmazione. Vista la necessità del momento, Warner Bros. ha optato per una strategia differenziata facendo uscire Tenet sui mercati europei in anticipo rispetto alla release americana, prevista per settembre. La strategia, per il ... Leggi su movieplayer

Spettacolare ma gelido. "Tenet" di Nolan delude (molto) le attese

«Non è il tempo il problema. Uscirne vivi, quello è il problema». La frase pronunciata da Robert Pattinson sintetizza perfettamente l'esperienza, di un comune spettatore, davanti a questo Tenet (titol ...

