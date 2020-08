Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Natascha scopre che Michael la sta ingannando (Di giovedì 27 agosto 2020) Per quanto ancora potranno andare avanti le bugie di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)? Dopo essere faticosamente uscito dalla propria dipendenza, ormai da qualche tempo il medico è purtroppo ricaduto nel suo vecchio vizio, cercando di tenerlo nascosto alla moglie. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, il suo castello di menzogne crollerà…Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 28 agosto 2020Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael torna ad essere dipendente dai farmaci ­­­­ Walter scambia Natascha per una ladra, ... Leggi su tvsoap

