Taurasi Film Fest, tutto pronto per la quinta edizione (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTaurasi (Av) – Un’iniziativa che negli anni ha raccolto evidenti consensi da parte del pubblico e degli esperti del settore, una kermesse artistica e culturale che ha reso possibile un raffinato confronto fra gli spettatori e i temi, i linguaggi e le tecniche dei cortometraggi d’autore. Un Festival che ha creato un’importante occasione di promozione sia per il territorio e sia per la produzione cinematografica di giovani talenti o di autori già affermati. E’ tutto pronto per la quinta edizione dell’attesissimo “Taurasi Film Fest”, il concorso di cortometraggi organizzato dall’Associazione culturale “Taurasium”, ... Leggi su anteprima24

