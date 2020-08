Tar Sicilia sospende l’ordinanza Musumeci, il governatore: "Non faremo passi indietro" (Di giovedì 27 agosto 2020) Il governatore della Sicilia Nello Musumeci contesta la decisione del Tar di Palermo che ha sospeso l’esecutività della sua ordinanza sulla chiusura di porti e hotspot sull’isola per l’emergenza coronavirus.In un post su Facebook Musumeci scrive: "Quella adottata dal magistrato del Tar di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo e che è stata assunta senza neppure ascoltare la Regione, come può essere concesso a richiesta della parte e come noi abbiamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese. Tuttavia, se in pochi giorni sono stati trasferiti oltre 800 migranti è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce. Sulla nostra competenza in materia sanitaria non faremo un solo passo ... Leggi su blogo

HuffPostItalia : Tar sospende ordinanza Musumeci in Sicilia - Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia difenderà propria decisione davanti al Tar' - - Agenzia_Ansa : #Migranti, il Tar sospende l'ordinanza #Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza… - Fratzen13 : RT @IlPrimatoN: Il Tar della Sicilia sospende l'efficacia dell'ordinanza del governatore. Musumeci: 'In materia sanitaria non faremo un sol… - CordioliMirco : RT @Gianmar26145917: Il Tar con un 'decreto cautelare' a firma del presidente della Terza Sezione ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del… -