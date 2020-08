Tania Verona: "Rinnoviamo il modo di fare politica nel nostro comune" (Di giovedì 27 agosto 2020) Tania Verona, candidata con Giorgio Daniele nella lista "Rialziamo la testa Insieme" a Coreglia Antelminelli, interviene in vista delle elezioni amministrative. "Il 20 settembre - esordisce - ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Tania Verona

LuccaInDiretta

Sono allegate le foto di caditoie e pozzetti cavi elettrici alimentazione pali stradali. In via San Giacomo, dal civico n. 3 al n. 9 ci sono circa 450 metri e n. 15 pali di illuminazione e n. 30 cadit ...É stato il primo in ordine di tempo a lanciare la propria candidatura a primo cittadino del comune di Coreglia Antelminelli, poi per Giorgio Daniele, 65 anni, una vita da funzionario amministrativo e ...