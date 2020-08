Tampone positivo al rientro dalle vacanze: due nuovi contagi a Casoria (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Registrati due nuovi casi di coronavirus a Casoria. A comunicarlo alla cittadinanza è stato direttamente il sindaco, Raffaele Bene. “Buongiorno amici, anche oggi mi hanno comunicato che altri 2 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Anche in questo caso si tratta di giovani rientrati dalle vacanze – spiega Bene -. Attualmente siamo a 10 cittadini di Casoria positivi, tutti in isolamento. Abbiamo attuato tutti i protocolli previsti, mappando tutti i contatti dei contagiati e la situazione è sotto controllo. Inoltre mi sto sincerando dello stato di salute dei nostri concittadini e nelle prossime ore pubblicherò un video per aggiornarvi e fare insieme ... Leggi su anteprima24

