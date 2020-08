Taglio dei parlamentari, il costituzionalista Onida non sarà mica un pericoloso antidemocratico? (Di giovedì 27 agosto 2020) di Toni Colloca Dunque, quella che era già legge, passata più volte in Parlamento ed approvata, è stata messa in discussione da una settantina di personaggi che hanno agito dietro un impulso, guidato probabilmente dal timore di vedere minacciato il ruolo della rappresentanza (teleguidata). Fino ad allora tutto era passato senza grandissimi clamori. Improvvisamente, su media, web, tv, si è scatenato un tifo calcistico e si è coagulato un fronte “per la difesa della democrazia, gravemente minacciata dal referendum” (fino ad oggi non lo era). I finissimi costituzionalisti Maurizio Paniz, Antonio Razzi, Domenico Scilipoti si dichiarano preoccupati per la fine della democrazia, così come tanti altri fini giuristi da +Europa a Italia “Morta”, da Forza Italia all’Anpi, tutti giurano che non saranno più rappresentate ... Leggi su ilfattoquotidiano

mattiafeltri : I costituzionalisti per il No al taglio dei parlamentari superano quota 200 - mattiafeltri : Tesauro sul taglio dei parlamentari: 'Un'offesa alla democrazia' - massimobitonci : Ecco servita la #riformafiscale dei Ministri Ruffini/Rivera e del loro VICE Gualtieri: rimodulare le aliquote IRPEF… - Graroar : RT @Mov5Stelle: #Referendum #TaglioDeiParlamentari #VotaSi Dai la tua disponibilità a diventare rappresentante di lista per il MoVimento 5… - Tricle44 : RT @ilfattoblog: Taglio dei parlamentari, il costituzionalista Onida non sarà mica un pericoloso antidemocratico? -