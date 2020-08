Taglio dei parlamentari, dossier: è inutile. L'Italia ne ha già meno degli altri Paesi Ue (Di giovedì 27 agosto 2020) Lo studio riservato di Palazzo Madama: Germania, Gran Bretagna e Francia hanno molti più rappresentanti nelle loro Camere. Con l'ok alla riforma, il rapporto senatori-abitanti sarebbe il più basso d'... Leggi su quotidiano

mattiafeltri : I costituzionalisti per il No al taglio dei parlamentari superano quota 200 - mattiafeltri : “Il taglio dei parlamentari è una trappola'. Il No del costituzionalista Michele Della Morte - s_parisi : L'idea di Zingaretti di usare legge elettorale e riforma dei regolamenti parlamentari come correttivi a taglio pa… - il_misantropo : @BubuCc3 @nzingaretti Un motivo in più per votare NO. No al taglio dei parlamentari NO al populismo NO a questa rid… - lisanna : RT @Phastidio: Il referendum sul taglio dei parlamentari cambierà la vita degli italiani? Per nulla, ma confermerà che il sintomo pentastel… -