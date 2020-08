Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell'euroscienza di Trieste (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice legate all'alta innovazione, alla ricerca in ambito ambientale, all'evoluzione sostenibile per la qualità di vita dei cittadini e dei milioni di turisti che ogni anno percorrono le gole di Samaria e la laguna di Balos, i siti archeologici e la movida dei grandi centri urbani, come Heraklion e Chania, la città che si è dotata di un sistema integrato di progetti d'avanguardia per l'efficienza nella vivibilità e abitabilità quotidiana. Adesso il 'caso Creta' sbarca a Esof, il Forum dell'euroscienza che Trieste ospita dal 2 al 6 settembre, con una duplice vetrina, fisica e virtuale; lo stand fisico situato nel Magazzino 28 del Porto Vecchio ... Leggi su iltempo

M5S_Senato : Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile per la Regione Puglia - Antonio_Tajani : L'ambiente è al servizio dell'uomo e l'uomo lo deve rispettare. Al #meeting di Rimini, nello spazio dedicato all'… - WWFOasi : RT @WWFitalia: Il WWF interviene sul Parco #eolico Sulcis in #Sardegna: 'Per affrontare la #crisi climatica e favorire lo sviluppo #sosteni… - marconazzurri : RT @_big_stone: Per realizzare un GREEN NEW DEAL in Toscana occorre un nuovo regionalismo che sia in grado di governare la transizione vers… - portidiroma : “Dal Decreto Infrastrutture e dal Recovery Fund lo sviluppo dei Porti di Roma e del Lazio in un’ottica di sviluppo… -