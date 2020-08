Supercoppa Italiana Basket – Olimpia Milano travolgente: Punter e Datome schiantano Cantù (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo 6 mesi di stop dovuti all’emergenza Coronavirus, torna lo spettacolo italiano con la squadra più attesa, l’Olimpia Milano rinforzata dagli acquisti effettuati durante il lockdown. Giocatori che fanno subito la differenza nella prima gara di Supercoppa Italia (con 16 squadre al via), nella quale Milano batte 101-71 Cantù. Punter è il best scorer della serata con 17 punti, mentre Hines e Gigi Datome ne firmano 14. A Cantù non bastano i 16 di Kennedy per arginare il talento dei ragazzi di coach Messina che si approcciano ad una stagione davvero promettente.L'articolo Supercoppa Italiana Basket – Olimpia Milano travolgente: ... Leggi su sportfair

Due scudetti e una Supercoppa Italiana, i titoli vinti con la maglia bianconera, di certo non possono bastare a Cristiano Ronaldo che nella sua lunga carriera ha fatto ovunque incetta di trofei, a par ...

