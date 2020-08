Strike Back: Revolution, venerdì 28 agosto il quinto e sesto episodio su Rai 4 (Di giovedì 27 agosto 2020) Strike Back: Revolution, il quinto e sesto episodio venerdì 28 agosto su Rai 4. Trama completa e sinossi Venerdì 28 agosto alle ore 23:00 andranno in onda, in prima tv free su Rai 4, il quinto e sesto episodio della settima stagione di Strike Back, questa volta con il sottotitolo Revolution. La stagione è già stata trasmessa su Sky Atlantic nel 2019, dove attualmente è in programmazione l’ottava e ultima stagione. Strike Back: Revolution è composta da dieci episodi, come le precedenti, ed è una co-produzione anglo-americana tra British Sky ... Leggi su dituttounpop

La Sezione 20 attacca un campo di addestramento per terroristi in Bosnia per “estrarre” Riad Sharif, l’addetto alla parte finanziaria, nella speranza di avere qualche indizio su dove sia Zayef Hiraji.

