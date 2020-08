Strage di Christchurch in Nuova Zelanda, Brenton Tarrant condannato all’ergastolo: uccise 50 persone (Di giovedì 27 agosto 2020) Brenton Tarrant, il terrorista che il 15 marzo 2019 ha fatto irruzione nella moschea di Al Noor a Christchurch, in Nuova Zelanda, uccidendo 50 persone e ferendone altrettante, è stato condannato all’ergastolo. È la pena più severa prevista dalla giustizia neozelandese, finora mai comminata. Per Tarrant è stata esclusa la possibilità della libertà condizionale. Tarrant non è stato presente al momento della lettura della sentenza. Era già stata diffusa la notizia secondo cui Tarrant non sarebbe intervenuto in aula, in tribunale, al momento della condanna. La notizia è stata riferita all’Alta Corte di Christchurch: il ... Leggi su open.online

