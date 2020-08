Strage di Christchurch, il terrorista Brenton Tarrant condannato all'ergastolo (Di giovedì 27 agosto 2020) Brenton Tarrant , l'australiano vicino all'estrema destra che nel 2019 assaltò una moschea a Christchurch , in Nuova Zelanda , è stato condannato all'ergastolo , senza possibilità di essere rilasciato. Leggi su leggo

GhostdogRunner : RT @Asiablog_it: ??#NEWZEALAND ???? «Questo mostro non aveva il diritto di togliermi mio figlio» Le parole dei sopravvissuti e dei familiari… - hardcorejudas : RT @Asiablog_it: ??#NEWZEALAND ???? Il terrorista di destra Brenton Tarrant, colpevole della strage nella moschea di #Christchurch del 2019,… - robreg1 : RT @Asiablog_it: ??#NEWZEALAND ???? Il terrorista di destra Brenton Tarrant, colpevole della strage nella moschea di #Christchurch del 2019,… - Asiablog_it : ??#NEWZEALAND ???? «Questo mostro non aveva il diritto di togliermi mio figlio» Le parole dei sopravvissuti e dei fa… - leggoit : Strage di #Christchurch, il terrorista brenton tarrant condannato all'ergastolo -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Christchurch

Condannato all'ergastolo senza condizionale Brenton Tarrant, il killer che uccise in diretta streaming 51 fedeli musulmani il 15 marzo 2019 in una moschea neozelandese. La sentenza non ha precedenti n ...27 agosto 2020 Brenton Tarrant, il 29enne australiano che nel marzo 2019 uccise 51 persone e ne ferì altre 40 in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, durante la preghiera del venerdì, è stat ...