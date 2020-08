Sticchi Damiani “Gp Italia a Monza fino al 2025” (Di giovedì 27 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Il Gran Premio d'Italia di Monza rimarrà nel calendario del campionato di Formula 1 fino al 2025. Lo ha detto il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, nel corso della presentazione ufficiale del Gp in programma a Monza il prossimo 6 settembre. “Questo è stato un anno particolarissimo, pesantissimo, dove sono saltati tutti gli schemi ed è stato necessario avere una grande fede e una grande passione per esserci. In questa scelta è stata determinante la posizione della Regione che ci è stata accanto e ci ha alleggerito il peso di questo Gran Premio in cui non ci sarà il pubblico” ha detto il numero uno Aci, che aveva al suo fianco il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente del ... Leggi su iltempo

