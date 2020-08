Sterpaglie e rifiuti a fuoco nelle campagne di Terlizzi, vigili del fuoco intervengono per spegnere il rogo (Di giovedì 27 agosto 2020) Ancora un incendio nelle campagne tra Terlizzi e Molfetta. Come già avvenuto il 23 agosto scorso, nel pomeriggio sono andati a fuoco Sterpaglie e rifiuti di diverso tipo - in particolare metallici e ... Leggi su baritoday

baritoday : Sterpaglie e rifiuti a fuoco nelle campagne di Terlizzi, vigili del fuoco intervengono per spegnere il rogo… - dony_467 : RT @LaGazzettaWeb: Maxi incendio nelle campagne di Terlizzi: in fiamme rifiuti, pneumatici e sterpaglie - LaGazzettaWeb : Maxi incendio nelle campagne di Terlizzi: in fiamme rifiuti, pneumatici e sterpaglie - baritoday : Rifiuti, vegetazione e sterpaglie in fumo: vasto incendio divampato nelle campagne di Terlizzi… - corrierece : Incendio a Caserta: sterpaglie e rifiuti in fiamme - - -

Ultime Notizie dalla rete : Sterpaglie rifiuti Sterpaglie e rifiuti a fuoco nelle campagne di Terlizzi, vigili del fuoco intervengono per spegnere il rogo BariToday Incendio a Cagliari, fiamme altissime: a fuoco rifiuti al campo nomadi

Ancora un incendio a spaventare Cagliari, dove a prendere fuoco sono le sterpaglie ed i rifiuti del campo nomadi in via San Paolo Le fiamme continuano a spaventare la Sardegna ed in particolare Caglia ...

Zona San nullo-San Giovanni Galermo (CT) usata come discarica

26 Agosto 2020. Ancora altre segnalazioni sottolineano il grave degrado generato dal mancato o rallentato smaltimento dei rifiuti. Zona San nullo-San Giovanni Galermo CT. In zona residenziale adiacent ...

Ancora un incendio a spaventare Cagliari, dove a prendere fuoco sono le sterpaglie ed i rifiuti del campo nomadi in via San Paolo Le fiamme continuano a spaventare la Sardegna ed in particolare Caglia ...26 Agosto 2020. Ancora altre segnalazioni sottolineano il grave degrado generato dal mancato o rallentato smaltimento dei rifiuti. Zona San nullo-San Giovanni Galermo CT. In zona residenziale adiacent ...