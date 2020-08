Spazio: dai moti stellari la storia di 90 mila galassie (Di giovedì 27 agosto 2020) Realizzato grazie al contributo di ricercatori italiani e ai dati del telescopio cinese Large sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST) il primo catalogo della distribuzione delle velocità delle stelle all’interno di decine di migliaia di galassie. Le informazioni presenti nel catalogo saranno fondamentali per caratterizzare meglio quelle galassie, dalla loro evoluzione alla quantità di materia oscura in esse presente. C’è molta Italia nel team internazionale di ricercatori, guidati da Nicola R. Napolitano (professore presso l’Università Sun Yat-sen di Zhuhai, Cina, già ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF), che ha ottenuto per la prima volta nuove misure del moto interno delle stelle di circa 90 mila ... Leggi su meteoweb.eu

AntJPlissken : Senaldi vergognoso,continua a dare la colpa al governo,sapendo benissimo che l'apertura è stata decisa dai governat… - easter_74 : Come fai a pensare che le scelte non abbiano conseguenze? Ovvio che se lo spazio tra i banchi aumenta diminuiscono… - erminio_sestu : @Sardanapalooo Comprensibile, dai spazio a chi lo merita ???? - 21lettere : Chi cazzo se ne frega, osserveremo le stelle dai telescopi nello spazio. - INSTABILOBOSS : @FraBaraghini Dai 16 in poi , possono studiare da casa col tablet invece di occupare spazio sul bus con gli zaini s… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio dai Pronti a ripartire. Destinazione spazio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Robert Pattinson su Tenet: “Al futuro chiederei di eliminare il 2020”

È in sala dal 26 agosto Tenet, nuovo misterioso film di Christopher Nolan che gioca con le leggi della fisica, modificando tempo e spazio, mettendo in comunicazione passato e futuro. Nel cast Robert P ...

SALERNITANA: Tutino prende tempo

Frenata improvvisa. Si fa in salita la strada che porta la Salernitana a Gennaro Tutino. Per l’attaccante del Napoli, obiettivo principale per il reparto offensivo granata, dopo l’ottimismo dei giorni ...

È in sala dal 26 agosto Tenet, nuovo misterioso film di Christopher Nolan che gioca con le leggi della fisica, modificando tempo e spazio, mettendo in comunicazione passato e futuro. Nel cast Robert P ...Frenata improvvisa. Si fa in salita la strada che porta la Salernitana a Gennaro Tutino. Per l’attaccante del Napoli, obiettivo principale per il reparto offensivo granata, dopo l’ottimismo dei giorni ...