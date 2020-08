Sparatoria Wisconsin, vi spieghiamo cosa è successo oltre le bufale degli antirazzisti (Video e Foto) (Di giovedì 27 agosto 2020) Kenosha, Winsconsin, 27 ago – Nonostante la stampa – tanto una parte di quella americana ferma sulle coordinate liberal quanto la maggioranza di quella italiana– abbia già ricostruito la dinamica dell’uccisione di due antifascisti in Wisconsin per mano del 17enne Kyle Rittenhouse, rubricandola come «bianco uccide due pacifici manifestanti», le cose appaiono molto più complesse di questa semplicistica – o in mala fede? – ricostruzione; una narrazione più utile a rinfocolare la simpatia per i rioters dei Black Lives Matter, che da mesi ormai stanno letteralmente mettendo a ferro e fuoco gli Stati Uniti. Kenosha è un piccolo, anonimo centro del Wisconsin: le immagini che ci arrivano, ben da prima della Sparatoria, sono da teatro di guerra: veicoli ... Leggi su ilprimatonazionale

