Spal, tre positivi al Covid-19: uno è Bonifazi (Di giovedì 27 agosto 2020) La Spal, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che tre tesserati sono risultati positivi ai test del coronavirus. Uno di loro è Kevin Bonifazi, difensore classe ’96. Questa la nota del club: “Spal srl comunica che alla luce di ulteriori test medici previsti dai protocolli ed effettuati nelle scorse ore sul gruppo prima squadra è confermata la positività al Covid-19 di tre tesserati biancazzurri. I tre tesserati, tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie come previsto dallo stesso protocollo, sono: Kevin Bonifazi e due tesserati.” Foto: twitter Spal L'articolo Spal, tre positivi al Covid-19: uno ... Leggi su alfredopedulla

