“Sono senza parole”. Stefano De Martino, l’ospitata finisce in lacrime. Accade tutto in diretta (Di giovedì 27 agosto 2020) Stasera il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino lo vedremo all’opera al Festival di Castrocaro, infatti sarà lui a presentare la 63° edizione. Ovviamente non ci sarà con lui Belen Rodriguez, a differenza dello scorso anno, visto che ormai si sono separati definitivamente. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, è stato ospite de ‘La Vita in diretta Estate’ e qui si è lasciato andare alla commozione. Innanzitutto gli sono stati riservati una marea di complimenti. Si sono infatti congratulati con lui sia per la conduzione del festival nella passata edizione e sia anche per le altre esperienze professionali come ‘Made in Sud’. La conduttrice Andrea Delogu gli ha però fatto una sorpresa molto bella, che l’uomo non si ... Leggi su caffeinamagazine

AnnalisaChirico : Negli ultimi 10 anni i vari salvataggi di Alitalia sono costati ai contribuenti 12,5 miliardi (fonte Sole24ore). Il… - GiovanniToti : Al netto di ogni dibattito su mascherine e scuolabus è vergognoso essere a 18 giorni dall'inizio della scuola senza… - francescacheeks : “Senza Milano non sarei quella che sono.” Su @rep_milano una nuova intervista a Francesca, in attesa della data di… - Ph0_enix_ : RT @trasposta: comunque le crisi d’ansia senza crisi di pianto sono le più brutte perché sei lì tipo e ora che faccio come si procede se no… - aurora6335 : RT @artbymars: quindi è meglio fare un duro lavoro sottopagato a diciotto anni quando ancora si è studenti piuttosto che aspettare di finir… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono senza “Il taglio dei parlamentari è una trappola". Il No del costituzionalista Michele Della Morte L'HuffPost