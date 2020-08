“Sono gonfia come una tacchina”. Elettra Lamborghini ‘ingrassata’, l’annuncio a poche settimane dal matrimonio (Di giovedì 27 agosto 2020) Elettra Lamborghini sapeva già che avrebbe dovuto intraprendere una dieta disintossicante lungo tutto il mese che precede il matrimonio. Ebbene, l’ereditiera più animalier che ci sia si è comportata esattamente come avrebbe fatto ognuno di noi: mangiando a più non posso prima dell’inizio della fatidica dieta. Adesso Elettra si dice “ingrassata” e “gonfia”, e lo rimarca lei stessa nelle sue storie su Instagram. A un mese di distanza dal suo matrimonio, oggi via libera al percorso di “disintossicazione” da tutto ciò che è dannoso. “Ora dieta detox”, annuncia Elettra Lamborghini sui social. Lo sfogo della bella ereditiera comincia ... Leggi su caffeinamagazine

juancar80 : RT @Marillacocchia: Stanotte mentre dormivo mi sono resa conto di piangere. Stamattina mi sono svegliata e qualcosa non andava, mi alzo, mi… - cristorie : @Nicola_Bressi Non riesco ad avere simpatia per i ragni, temo sempre un morso. Anni fa mi sono ritrovata con una ga… - tulipsshades : mi sono svegliata con la pancia gonfia come un pallone eccheccazz - Mutch_jonness : RT @Barbara40865910: Guardate oggi mi sono svegliata così tutta gonfia?? #Collegiali #15aprile #Fuoridalcoro #grossetette #bigboobs #bigtitm… - Marillacocchia : Stanotte mentre dormivo mi sono resa conto di piangere. Stamattina mi sono svegliata e qualcosa non andava, mi alzo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono gonfia Mendicanti "intelligenti" con guadagni da favola: 100 euro la media al giorno ciociariaoggi.it