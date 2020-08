Sono 130 i nuovi casi di Covid in Campania (59 legati ai rientri dalle vacanze) (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano dell’epidemia di Covid. I positivi, oggi, Sono altri 130 (su 3.631 tamponi), di cui 59 legati ai rientri dalle vacanze. Sono 44 i positivi tornati dalla Sardegna e 14 dall’estero. Purtroppo si contano anche 2 deceduti. Non va meglio in Italia, dove, nelle ultime 24 ore, si registrano altri 1411 contagiati e 5 morti. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 2 unità mentre quelli nei reparti ordinari Sono +76. I tamponi effettuati, oggi, Sono 94mila. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

