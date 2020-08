Sondaggi politici elettorali oggi 27 agosto 2020: gli elettori del M5S bocciano l’alleanza con il Pd, i supporter dem si dicono a favore (Di giovedì 27 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 27 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Gli elettori del M5S sono contrari all’alleanza con il Pd: lo rivelano gli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborato da Analisi Politica per il quotidiano Libero. Secondo le rilevazioni, infatti, il 44% di chi vota il Movimento 5 Stelle si dichiara contrario a una nuova alleanza con il Partito Democratico qualora si ritornasse alle urne e il Movimento dovesse scegliere con chi schierarsi. Il 39% degli intervistati, invece, si dichiara favorevole all’alleanza giallorossa, mentre il 17 per cento non sa rispondere. Diversa la situazione ... Leggi su tpi

