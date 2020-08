“Solo Jackie Kennedy più elegante di Melania. Michelle Obama era inguardabile” (fotogallery) (Di giovedì 27 agosto 2020) Melania Trump? Solo Jacqueline Kennedy è stata una First Lady più elegante e iconica di lei. Così lo stilista Renato Balestra commenta il look della signora Trump durante la convention dei repubblicani alla Casa Bianca. Lo stilista italiano rispedisce al mittente le critiche sull’abbigliamento della moglie di Donald Trump e ricorda gli imbarazzanti look delle First Lady precedenti. Melania, infatti, con il suo abito verde militare ha infatti infiammato quotidiani e tabloid. La stampa di sinistra si è sbizzarrita in un accostamento di immagini. Alcuni ne hanno paragonato l’abbigliamento ora a Hitler, ora a Fidel Castro, ipotizzando “messaggi” subliminali e non casuali. Lo stilista Balestra zittisce le critiche contro Melania Trump Balestra ... Leggi su secoloditalia

