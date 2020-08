Solinas, accordo tamponi con tutte le Regioni sennò niente (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - CAGLIARI, 27 AGO - La Sardegna chiede che l'intesa sui tamponi e il trattamento dei casi positivi sia vincolante per tutte le Regioni e non solo per il Lazio. "Il sistema dei controlli deve ... Leggi su corrieredellosport

"La tratta Olbia-Civitavecchia - ricorda Solinas - non è neppure la più trafficata, c'è prima Olbia-Livorno e poi Porto Torres-Genova. Quindi non vedo perchè l'accordo dovrebbe riguardare solo il ...

La Sardegna chiede che l'intesa sui tamponi e il trattamento dei casi positivi siano vincolanti per tutte le Regioni e non solo per il Lazio. "Il sistema dei controlli deve coinvolgere tutto il territ ...

"La tratta Olbia-Civitavecchia - ricorda Solinas - non è neppure la più trafficata, c'è prima Olbia-Livorno e poi Porto Torres-Genova. Quindi non vedo perchè l'accordo dovrebbe riguardare solo il ...