SNAI – F1, Gp Belgio: Hamilton-Bottas vicini la vittoria di Leclerc è a quota impresa (Di giovedì 27 agosto 2020) (Milano, 27 agosto 2020) - Il duello per il primo posto è tutto interno alle Mercedes, con il britannico leggermente favorito sul compagno di scuderia – Ferrari al buio: il monegasco è a 20, Vettel a 25. Milano, 27 agosto 2020 - La Formula 1 torna in pista. Domenica si correrà sul circuito di Spa-Francorchamps a Stavelot, in Belgio, per la settima tappa del Mondiale. Sulla carta sarà difficile assistere ad un trionfo della Ferrari, con Sebastian Vettel e Charles Leclerc che proveranno comunque a essere protagonisti sul circuito belga. Ne sono convinti anche i betting analyst di SNAI che quotano a 20 una vittoria del pilota monegasco e a 25 quella del tedesco, costretto a lottare nelle retrovie senza vedere la luce in fondo al tunnel. Chi invece si avvia a laurearsi ... Leggi su liberoquotidiano

(Milano, 27 agosto 2020) - Il duello per il primo posto è tutto interno alle Mercedes, con il britannico leggermente favorito sul compagno di scuderia – Ferrari al buio: il monegasco è a 20, Vettel a ...

Mercedes in lizza per il primo posto al Gp di F1 in Belgio, Hamilton favorito: scommesse, quota Snai 2,5. Il duello per il primo posto sul circuito belga Spa-Francorchamps a Stavelot è tutto interno a ...