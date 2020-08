Slovenia, scoperta nuova foiba dell'orrore (Di giovedì 27 agosto 2020) Fonte foto: Fausto Biloslavo 1Sezione: Cronache Tag: foibe Nella nuova foiba scoperta in Slovenia sono venuti alla luce i resti di circa 250 persone. Ossa, crani trapassati da proiettili, croci e bottoni: l'ennesimo orrore dei boia di Tito Luoghi: Slovenia Leggi su ilgiornale

FratellidItalia : In Slovenia è stata scoperta una nuova #foiba, al cui interno sono stati rinvenuti i resti di donne e ragazzi poco… - PieroVendramel : RT @FrancescoLollo1: In Slovenia è stata scoperta una foiba al cui interno sono stati trovati resti di donne e ragazzini.Una nuova pagina s… - ButtiGrazia : RT @FrancescoLollo1: In Slovenia è stata scoperta una foiba al cui interno sono stati trovati resti di donne e ragazzini.Una nuova pagina s… - Quotidianinet : Fosse comuni. Agghiacciante scoperta in Slovenia: in una foiba i resti di 250 persone #cronaca #politica - RomanoAng : RT @Avvenire_Nei: #Slovenia Agghiacciante scoperta in Slovenia: in una foiba i resti di 250 persone -