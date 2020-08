Sleepy Joe è troppo sveglio. Trump sfida Biden al test antidroga prima del duello tv (Di giovedì 27 agosto 2020) Donald Trump sfida Joe Biden a sottoporsi insieme a lui ad un test antidroga in vista del loro primo dibattito tv il 29 settembre. Il presidente ha detto al Washington Examiner di aver notato un improvviso miglioramento di Biden nell’ultimo confronto tv con i rivali dem, dopo che nei precedenti “non era lucido”.Dei tre dibattiti che lo aspettano con Biden, Trump ha detto: “Sono un incontro di boxe, non è differente dai gladiatori, tranne che dobbiamo usare il nostro cervello e la nostra bocca, e il nostro corpo per stare in piedi, anche se loro vogliono che stiamo seduti”.Trump e la sua campagna da tempo mettono in discussione le capacità cognitive dell’ex vicepresidente, definito dal ... Leggi su huffingtonpost

