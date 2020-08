"Sintomi similinfluenzali" Un "focolaio autoctono" ora spaventa il Vicentino (Di giovedì 27 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Nel Vicentino è stato segnalato un caso autoctono di febbre dengue: il paziente avrebbe manifestato Sintomi influenzali come febbre e mal di testa Un focolaio autoctono di dengue spaventa il Vicentino. A darne notizia è la Direzione Prevenzione della Regione Veneto con un comunicato stampa diramato nelle prime ore del pomeriggio di giovedì 27 agosto. Il caso Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un focolaio autoctono. La persona affetta da febbre dengue è un 54enne residente nel Comune di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. A segnalare l'episodio è stato il Laboratorio di Microbiologia di Padova precisando che l'interessato non ha effettuato viaggi di ... Leggi su ilgiornale

Settembre si avvicina e si va verso la riapertura delle scuole. Il nuovo anno scolastico arriva per gli studenti dopo una lunga interruzione causata dal Coronavirus. Ora si cercherà di ripartire con l ...

Dopo cinque mesi col coronavirus don Gigi è tornato a casa

«Sono l’esempio vivente di come, ancora oggi, i miracoli possano accadere». Don Luigi «Gigi» Guerini ha commentato così ieri il suo rientro nella casa familiare di Marone dopo la sua esperienza con il ...

