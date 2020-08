Sicilia, TAR di Palermo sospende ordinanza di Musumeci su chiusura hotspot migranti (Di giovedì 27 agosto 2020) Il TAR di Palermo ha accolto l’istanza della Presidenza del Consiglio, provvedendo a sospendere l’ordinanza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci in merito alla chiusura degli hotspot per migranti dell’isola. Nei giorni scorsi la polemica si era accesa in quanto Musumeci riteneva l’arrivo dei migranti una causa di pericolo alla sanità della popolazione per l’emergenza Covid-19. Il decreto di sospensione dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e’ stato firmato dalla Presidente della III sezione del TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Maria ... Leggi su sportface

