Sicilia, Salvini su stop a ordinanza Musumeci: 'Ennesima vergogna italiana' (Di giovedì 27 agosto 2020) commenta Matteo Salvini definisce 'l'Ennesima vergogna italiana' la decisione del Tar di sospendere l'ordinanza con cui il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, imponeva lo sgombero di hotspot e ... Leggi su tgcom24.mediaset

sentonyiwobi : Mi rammarico del fatto che il Sen. #Faraone denunci un suo collega, Matteo #Salvini, perché il #Governo non sa gest… - matteosalvinimi : #Salvini: Sinistra mi denuncia? Se sbarchi sono passati da 4mila a 18mila dall'anno scorso a quest'anno, se c'è un… - davidefaraone : Ho denunciato Salvini e Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. La Sicilia non è un lazzare… - MarinaCelestePR : RT @GiancarloDeRisi: Poi dice che Salvini si inca***! Sapete come Lamorgese “risolve” l’emergenza migranti in Sicilia? Con i rimpatri? No,… - ottosette56 : RT @Rappa1958: Musumeci, asservito alla politica di Salvini del tanto peggio tanto meglio, discredita l'immagine della Sicilia e causa un d… -