Sicilia, il Tar sospende l'ordinanza del presidente Musumeci sui migranti (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Tar ha sospeso l'ordinanza del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, con cui imponeva lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per migranti per motivi sanitari. Accolta dunque la ... Leggi su tgcom24.mediaset

Regione_Sicilia : #Coronavirus, @Musumeci_Staff: '#Sicilia difenderà propria decisione davanti al Tar' - - HuffPostItalia : Tar sospende ordinanza Musumeci in Sicilia - Agenzia_Ansa : #Migranti, il Tar sospende l'ordinanza #Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza… - zazoomblog : Migranti Tar Sicilia sospende l’ordinanza di Musumeci - #Migranti #Sicilia #sospende - tranellio : RT @HuffPostItalia: Tar sospende ordinanza Musumeci in Sicilia -

Cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell'ospedale Cervello, tre dei quali con una polmonite in corso. Tutti, anche una ragazza incinta, sono risultati positivi al Cov ......chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti ... Non vorrei che si utilizzassero i problemi della Sicilia per ... Scrive il Tar nel decreto di sospensione: 'Le misure adottate co ...