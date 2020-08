SIC: LES AIGLES DE CARTHAGE, l’emozione della finale Tunisia Marocco del 2004,Venezia 77 (Di giovedì 27 agosto 2020) Sayonara Film sarà presente alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con LES AIGLES DE CARTHAGE di Adriano Valerio. Di impronta storico-sociale e incentrata sul panorama calcistico della conquista della Coppa d’Africa nella storica finale tra Tunisia e Marocco del 2004 è il documentario di Valerio, regista già apprezzato a Venezia in passato per il lungometraggio “Banat – il viaggio” (2015), “Agosto” (2016) e “Mon amour mon ami” (2017). Venezia 77: The Rossellinis chiude la settimana della critica LES AIGLES DE CARTHAGE è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : SIC LES Sayonara Film sarà presente con due “corti” al Festival del Cinema di Venezia Varese7Press Sayonara Film sarà presente alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con

La casa di produzione cinematografica bolognese Sayonara Film srl sarà anche quest’anno presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nell’ambito della 35. Settimana Internazi ...

Storie di successo #16 -Il Café Les Paillotes di De Cecco: intervista esclusiva al direttore Vittorio Fratini

Pescara. Essere a casa: è questa la sensazione che abbiamo provato quando siamo stati accolti nel Café Les Paillotes, in piazza Le Laudi a Pescara, per intervistare in esclusiva il resident manager V ...

La casa di produzione cinematografica bolognese Sayonara Film srl sarà anche quest’anno presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nell’ambito della 35. Settimana Internazi ...Pescara. Essere a casa: è questa la sensazione che abbiamo provato quando siamo stati accolti nel Café Les Paillotes, in piazza Le Laudi a Pescara, per intervistare in esclusiva il resident manager V ...