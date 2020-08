Si ritira Gareth Barry, il recordman di presenze in Premier League (Di giovedì 27 agosto 2020) Gareth Barry ha annunciato il proprio ritiro. Il centrocampista inglese detiene il record di presenze in Premier League con 653 (833 in tutte le competizioni) e il prossimo febbraio avrebbe compiuto 40 anni. In carriera ha vestito le maglie di Aston Villa (1997-2009), Manchester City (2009-13), Everton (2013-17) e West Bromwich Albion (2017-20). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Si ritira Gareth Barry, il recordman di presenze in Premier League A 39 anni e con 653 partite giocate, il centroca… - BritishFootball : Nooooo si ritira Gareth Barry ?? - LucaParry85 : gareth barry 39 anni si ritira dal mondo del calcio -

Ultime Notizie dalla rete : ritira Gareth Si ritira Gareth Barry, il recordman di presenze in Premier League ilnapolista Si ritira Barry: il recordman di presenze in Premier League

A 39 anni, anche per Gareth Barry è ora di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo un triennio al WBA, di cui le ultime due stagioni passate nella seconda serie inglese, il centrocampista ha deciso di ...

A 39 anni, anche per Gareth Barry è ora di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo un triennio al WBA, di cui le ultime due stagioni passate nella seconda serie inglese, il centrocampista ha deciso di ...