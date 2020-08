Sì, Banksy ha finanziato la Louise-Michel, la nuova nave umanitaria impegnata in soccorsi nel Mediterraneo (Di giovedì 27 agosto 2020) Ci si era chiesti se a finanziare la prima operazione umanitaria della Louise-Michel fosse stato proprio Bansky. L’artista famoso in tutto il mondo, lo scorso febbraio, aveva dipinto l’imbarcazione ormeggiata nel porto di Camaret, in Bretagna, di rosa e di bianco, dandole il nome della poetessa e anarchica francese vissuta nell’800. Ora la conferma è arrivata, scrive il Guardian. Lo street artist da sempre sensibile al tema dell’immigrazione, ha finanziato la Louise-Michel per fare quello che la nave è già impegnata a fare in queste ore: salvare le persone che tentano di raggiungere l’Europa dal Nord Africa attraverso il Mediterraneo Centrale, una delle rotte migratorie ... Leggi su open.online

