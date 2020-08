Sfera: il romanzo di Michael Crichton diventa una serie tv HBO (Di giovedì 27 agosto 2020) Il romanzo di Michael Crichton intitolato Sfera diventerà una serie televisiva prodotta per HBO dal team che ha portato al successo Westworld. Il romanzo Sfera di Michael Crichton diventerà una serie HBO, dopo essere già stato adattato per il grande schermo in occasione di un film con star Dustin Hoffman, Sharon Stone e Samuel L. Jackson nel 1998. La nuova serie avrà come showrunner, sceneggiatrice e produttrice Denise Thé, attualmente nel team di produttori di Westworld. Sfera racconta la storia di quello che accade nelle profondità dell'Oceano dove un gruppo di scienziati affronta i misteri surreali, meravigliosi e mortali dell'universo, ... Leggi su movieplayer

Il romanzo di Michael Crichton intitolato Sfera diventerà una serie televisiva prodotta per HBO dal team che ha portato al successo Westworld. Il romanzo Sfera di Michael Crichton diventerà una serie ...

Il romanzo di Michael Crichton intitolato Sfera diventerà una serie televisiva prodotta per HBO dal team che ha portato al successo Westworld. Il romanzo Sfera di Michael Crichton diventerà una serie ...