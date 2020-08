Sette milioni all'anno, Ibra accetta offerta Milan (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - MilanO, 27 AGO - Zlatan Ibrahimovic rompe gli indugi e, dopo una lunga trattativa, accetta l'offerta del Milan per un rinnovo a Sette milioni senza bonus. Lo svedese, 39 anni, nelle prossime ... Leggi su corrieredellosport

Zlatan Ibrahimovic rompe gli indugi e, dopo una lunga trattativa, accetta l'offerta del Milan per un rinnovo a sette milioni senza bonus. Lo svedese, 39 anni, nelle prossime ore è atteso a Milano per ...