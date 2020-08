Sette giovani mangiano al ristorante cinese ed escono senza pagare: “Cinesi di merda, avete portato il Covid” (Di giovedì 27 agosto 2020) Prima hanno tranquillamente cenato al ristorante cinese consumando pietanze per 180 euro, poi sono scappati senza pagare, lasciando un biglietto con la vergognosa scritta “Cinesi di merda ci avete portato il Covid”. E’ quanto accaduto a Ciriè, nel Torinese. Attualmente i carabinieri stanno cercando, anche grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza del locale e di quelli limitrofi, di identificare i Sette ragazzi autori del gesto.L'articolo Sette giovani mangiano al ristorante cinese ed escono senza pagare: “Cinesi di merda, avete ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Sette giovani Sette giovani isolane al ritiro della Dinamo femminile L'Unione Sarda.it È morto Mario Blasoni, il decano dei giornalisti friulani

Mangiano al cinese e scappano senza pagare il conto lasciando un biglietto: “Ci avete portato il covid”

