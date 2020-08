Serie C, Ghirelli: “Assenza di pubblico negli stadi pesantissima per noi” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Ci auguriamo che il 27 settembre la ripresa avvenga in un clima di miglioramento anche della situazione attuale. Anche perché per noi della Serie C l’assenza di pubblico negli stadi sarebbe pesantissima”. Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che in un’intervista a Tuttosport non nasconde di essere preoccupato per via della possibilità che la prossima Serie C possa iniziare a disputarsi ancora con gli stadi chiusi e senza il pubblico sugli spalti: “Dal punto di vista del gioco anche le sfide nei play-off e play-out, nonostante l’intensità e la qualità del gioco, hanno pagato per gli spalti deserti. Se si toglie il pubblico si ... Leggi su sportface

