Serie B2, colpo grosso per le telesine: Moretti è dell’Energa Olimpia Volley (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – È Jessica Moretti il terzo colpo ufficiale dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino e nuovo libero della società giallonera. Un vero e proprio lusso per la categoria. La società del presidente Antonio Campanile dimostra ancora una volta di avere le idee chiarissime e di sapersi muovere bene in fase di mercato. Insomma, la programmazione paga e mette insieme nomi preziosi che vanno a rinforzare il roster a disposizione di coach Eliseo. Come già annunciato nei giorni scorsi, la società aveva già riconfermato alcune atlete, lo staff tecnico, e annunciato l’arrivo di Matrullo e Salamida. Curriculum di primissimo piano quello di Moretti, 31 anni, che ha vissuto gli ultimi tre anni indossando la casacca ... Leggi su anteprima24

iMessinesiveri : RT @PlayBasket: #BasketSicilia #FortitudoMessina: Basket serie C silver | Fortitudo Messina: colpo Fathallah. Comunicato [..] - PlayBasket : #BasketSicilia #FortitudoMessina: Basket serie C silver | Fortitudo Messina: colpo Fathallah. Comunicato [..] - sambvcagirl : @ragainchesenso e questa serie è un colpo di scena di per se ?? - infoitsport : Calciomercato, assalto del Real in Serie A | Pronto il colpo a centrocampo! - 1atnok : @attilioc39 @IAMMYLORD1 serie banale che usa il metodo Biglino: prende fatti arcinoti agli studiosi di lingue e sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie colpo Caetano, colpo da Serie A per l’AP Calcio a 5 TiroLiberoWeb Calciomercato Juventus, non solo McKennie: arriva uno scontento della Serie A

Il calciomercato della Juventus sta pian piano entrando nel vivo. Definite le volontà tecnico-tattiche di Andrea Pirlo, la società intende muoversi rapidamente sul mercato per garantire al nuovo tecni ...

Calciomercato Roma, offerto Schick per un bomber di Serie A

Ore cruciali per la Roma di Friedkin che scoprirà il futuro di Dzeko, resterà o andrà via? In attesa di una risposta certa i giallorossi si muovono per piazzare un colpo da fuoriclasse offrendo Schick ...

Il calciomercato della Juventus sta pian piano entrando nel vivo. Definite le volontà tecnico-tattiche di Andrea Pirlo, la società intende muoversi rapidamente sul mercato per garantire al nuovo tecni ...Ore cruciali per la Roma di Friedkin che scoprirà il futuro di Dzeko, resterà o andrà via? In attesa di una risposta certa i giallorossi si muovono per piazzare un colpo da fuoriclasse offrendo Schick ...