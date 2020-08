Serie A, sorpresa valore della rosa: l’Inter batte la Juventus. La classifica post lockdown (Di giovedì 27 agosto 2020) Ribaltone in classifica, almeno in quella del valore complessivo della rosa. Secondo i dati raccolti da Transfermarkt nel post-lockdown l'Inter ha superato la Juventus al primo posto.La classifica del valore della rosacaption id="attachment 921697" align="alignnone" width="594" Inter (Getty Images)/captionCon un valore di 616,8 milioni di euro, l'Inter è la squadra di Serie A che vale di più nel suo totale. Superata la Juventus che si trovava al comando in precedenza. I bianconeri si trovano ora al secondo posto con 592,9 milioni. Sul podio anche il Napoli.I dati raccolti dal noto sito specializzato, ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Serie sorpresa "Project Power": il film sorpresa che può diventare serie Ticinonline Altered Carbon, la cancellazione della serie Netflix manda i fan su tutte le furie

É di poche ore fa la notizia della cancellazione di Altered Carbon, la serie Netflix creata da Laeta Kalogridis, tratta dal romanzo cyberpunk Bay City di Richard K. Morgan. Questo annuncio ha colto di ...

Chi è Weston McKennie, il jolly di centrocampo americano colpo di mercato a sorpresa della Juventus

Sembra davvero questione di ore e poi Weston McKennie sarà un nuovo giocatore della Juventus. La società bianconera ha chiuso la trattativa con lo Schalke per il classe 1998 americano che entro il fin ...

