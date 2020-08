Serie A, Inter e Atalanta chiedono il rinvio della prima giornata di campionato (Di giovedì 27 agosto 2020) La stagione per i club di Serie A è andata da poco in archivio, due squadre come Inter e Atalanta hanno avuto poco tempo per riposarsi dalle fatiche in Europa, in particolar modo la squadra di Antonio Conte ha giocato fino al 21 agosto. Meno di un mese, dunque, per preparare la prossima stagione: l’inizio è previsto per il 19 settembre. Nei prossimi giorni verrà comunicato il giorno del sorteggio del calendario che potrebbe essere stilato l’1 settembre. Secondo le ultime indiscrezioni Inter e Atalanta avrebbero chiesto di rinviare la prima giornata di campionato, con l’obiettivo di avere più tempo per la preparazione. Le due squadre sarebbero pronte ad inviare richiesta formale. Il presidente Paolo Dal ... Leggi su calcioweb.eu

