Sergio Casabianca e le gocce, ha pubblicato il suo album “Chi sono io” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il ritorno di Sergio Casabianca è segnato dal suo ultimo album pubblicato in formato online “Chi sono io”. Leggi l’articolo per vedere di che tratta. Da martedì 25 agosto è disponibile in digitale “CHI sono IO”, il nuovo album del cantattore Sergio Casabianca e le gocce. L’album è stato anticipato dal singolo omonimo in radio dal 22 maggio. Il filo conduttore del disco è quello di cercare di dare voce ai quei valori che oggi si perdono troppo facilmente. Valori che si perdono nella frenesia della vita. Si cerca di dar voce a quelle persone che non hanno voce rimarcando la bellezza del posto in cui viviamo. Questo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

VinnyVinile : SERGIO CASABIANCA E LE GOCCE: Disponibile in digitale l’album “CHI SONO IO” - Dj_JoeFlanger : SERGIO CASABIANCA E LE GOCCE: Disponibile in digitale l’album “CHI SONO IO” - DannyPhaser : SERGIO CASABIANCA E LE GOCCE: Disponibile in digitale l’album “CHI SONO IO” - exhimusic : SERGIO CASABIANCA E LE GOCCE: Disponibile in digitale l’album “CHI SONO IO” - IulianoLorenza : 'Chi sono io', nuovo album di Sergio Casabianca e Le Gocce - -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Casabianca ‘Chi sono io’, nuovo album di Sergio Casabianca e Le Gocce ExPartibus Quattro serate di musica con Sergio Casabianca, Cristina Di Pietro e Filippo Graziani

Si conclude con le quattro serate dal 27 al 30 agosto la rassegna di eventi culturali organizzata al Podere dell’Angelo di Vergiano dall’Associazione Sorridolibero, in collaborazione con Rimini Classi ...

MUSICA - Sergio Casabianca e Le Gocce: dal 25 agosto è disponibile in digitale l'album "Chi sono io"

Da martedì 25 agosto è disponibile in digitale “CHI SONO IO”, il nuovo album del canta – attore SERGIO CASABIANCA e LE GOCCE, anticipato dal singolo omonimo in radio dal 22 maggio. Il filo conduttore ...

Si conclude con le quattro serate dal 27 al 30 agosto la rassegna di eventi culturali organizzata al Podere dell’Angelo di Vergiano dall’Associazione Sorridolibero, in collaborazione con Rimini Classi ...Da martedì 25 agosto è disponibile in digitale “CHI SONO IO”, il nuovo album del canta – attore SERGIO CASABIANCA e LE GOCCE, anticipato dal singolo omonimo in radio dal 22 maggio. Il filo conduttore ...