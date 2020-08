Sempre più super ricchi portano la residenza in Italia per approfittare della tassa fissa voluta da Renzi: l’anno scorso sono stati 421 (Di giovedì 27 agosto 2020) Cristiano Ronaldo e Davide Serra sono tra i nomi noti che ne hanno approfittato quasi subito. Ma la tassa fissa di 100mila euro varata dal governo Renzi nel 2017 per invogliare i super ricchi a portare la residenza in Italia è diventa via via più appetibile, a giudicare dalla progressione del numero di “Paperoni” che hanno chiesto di poterne beneficiare. Nel 2019, secondo Il Sole 24 Ore, sono stati 421. Contro un totale di 98 e 263, rispettivamente, nel 2017 e 2018, stando a dati dell’Agenzia delle Entrate riportati nell’ultima relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato. Numeri che comprendono anche i familiari trasferiti in ... Leggi su ilfattoquotidiano

