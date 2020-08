Scuole, da sciogliere il nodo sui trasporti (Di giovedì 27 agosto 2020) Una possibile soluzione per quanto riguarda le linee guida sui contagi in classe, da ratificare venerdì in Conferenza Stato-Regioni. Per quanto riguarda la distanza sui trasporti pubblici, resterebbe invariata. Tra l’esecutivo ed i governatori, il vertice finisce come previsto – accordo parziale per la gestione dei positivi all’interno delle aule sulle regole da applicare sui mezzi di trasporto come bus, tram, treni e metro. “Sui trasporti il governo si è preso qualche altro giorno. Abbiamo chiesto l’aumento della capienza a sedere, tra pochi giorni ci sarà una decisione definitiva“, spiega Stefano Bonaccini, Governatore della Regione Emilia Romagna. La proposta è quella di considerare i compagni di classe (così come i colleghi di lavoro) come congiunti, in questo modo potrebbe ... Leggi su sbircialanotizia

Ultime Notizie dalla rete : Scuole sciogliere Dalle scuole ai trasporti, fumata nera sui nodi da sciogliere in vista di settembre GenovaToday Scuola, ANP: "Mancata intesa su trasporti rischia di far arenare ripresa"

(Teleborsa) - A pochi giorni dalla ripartenza dell'anno scolastico, sono ancora diversi i nodi da sciogliere. "È assolutamente necessario fare in modo che i ragazzi possano raggiungere le scuole e pos ...

Anno scolastico 2020/2021: il Comune di Biella è pronto

In attesa dell’evoluzione dei nodi ancora da sciogliere da parte del Governo (mascherine, distanziamento per l’utilizzo dei trasporti pubblici, ecc… ) e delle linee guida sanitarie, l’Amministrazione ...

