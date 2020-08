Scuola, quando suona la prima campanella? Il calendario dei rientri regione per regione (Di giovedì 27 agosto 2020) Manca meno di un mese alla riapertura delle scuole. Come tutti gli anni, anche questo la data precisa dell’inizio dell’anno scolastico varia da regione a regione. Il ministero dell’Istruzione ha indicato come giorno di avvio dell’anno scolastico 2020-2021 il 14 settembre, ma i diversi enti locali hanno poi adattato il calendario delle lezioni alle esigenze … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

