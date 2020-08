Scuola, ok delle Regioni alle regole Iss. Miozzo: "Obiettivo è riaprire e tenere aperto" (Di giovedì 27 agosto 2020) Scuola , dopo la fumata nera di ieri e i mugugni dell'opposizione, oggi è stato fatto un passo avanti per la riapertura in sicurezza : la Conferenza delle Regioni ha dato l'ok, con una sola modifica, ... Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Nostre proposte su Scuola sono semplici: stabilizzazione delle migliaia di precari che sono nelle classi… - Agenzia_Ansa : Troppi positivi tra i prof, ombre sulla riapertura delle #scuole. Vertice governo-Regioni #coronavirus #scuola #ANSA - matteosalvinimi : Se Conte-Pd-5Stelle-Renzi faticano perfino a eseguire delle somme elementari, come potranno far ripartire la scuola… - Angie_Traducere : RT @Zanichelli_ed: 70 anni fa, il #27Agosto, moriva #CesarePavese. Scrittore e poeta di grande sensibilità, fu anche protagonista assoluto… - RaffaelLaLaLand : @monicamondini @mludodc @andiamoviaora Condivido in generale il timore per come sarà l'impatto dei bimbi di prima;i… -