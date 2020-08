Scuola, oggi Conferenza Stato-Regioni. Iniziata distribuzione mascherine e gel a istituti (Di giovedì 27 agosto 2020) La Conferenza Stato-Regioni prova a trovare un accordo sulle linee guida per la ripartenza della Scuola (LO SPECIALE) dopo che ieri il vertice tra governo e Regioni ha lasciato sul tavolo i nodi della gestione di eventuali contagi da Covid-19 e dei trasporti scolastici (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Il nuovo vertice, in programma oggi vedrà la possibilità per i governatori di formalizzare delle proposte. In mattinata, invece, come pre-annunciato dal commissario Arcuri comincia la consegna di gel e mascherine alle scuole. Venerdì previsto l'arrivo dei primi banchi monoposto. Intanto la ministra Azzolina annuncia l'arrivo di 70mila unità di organico tra docenti e personale Ata.Da oggi ... Leggi su tg24.sky

