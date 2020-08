Scuola, Miozzo (Cts): “Riapertura necessaria nonostante i rischi”. Dalle mascherine alla misurazione della febbre: tutte le indicazioni (Di giovedì 27 agosto 2020) “È necessario riaprire la Scuola“, nonostante i “rischi” che ci sono e ci saranno. Così in audizione alla Camera, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, sentito proprio per sciogliere i dubbi sulla ripartenza, Dalle mascherine alla misurazione della temperatura, mette un primo punto fermo sul nuovo anno scolastico. Senza nascondere, però, che il ritorno in classe potrebbe “produrre un lieve incremento dell’indice di trasmissione”, e cioè dei contagi. Una posizione in linea con quella dell’organizzazione mondiale della sanità, che proprio oggi ha sottolineato l’importanza di riaprire gli istituti, tenuto ... Leggi su ilfattoquotidiano

