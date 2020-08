Scuola mascherine: in Francia obbligatorie per adulti e ragazzi sopra gli 11 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Lo ha chiarito il ministro della Pubblica Istruzione Jean Michel Blanquer ai microfoni di France Inter, spiegando che l'obbligo vale sempre, in classe, nel resto della Scuola e a ricreazione Leggi su firenzepost

borghi_claudio : @EuroMasochismo Ripropongo... - NicolaPorro : Il sistema scolastico è ormai fuori controllo mentre al ministero dell’Istruzione vige ancora il caos. Ci racconta… - Internazionale : Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un… - Milli19751 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? I governatori in rivolta: “Su bus e mascherine la scuola rischia il flop” [di Michele Bocci] - annamali458 : @cislfp @cosentinogianca Gli SPAZI!!!!!! Mancano gli SPAZI!!!!! Le mascherine PROTETTIVE per tutto il personale edu… -