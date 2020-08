Scuola, il governo scaricherà tutto sui presidi (Di giovedì 27 agosto 2020) Partiamo dalla morale della favola: l’anno scolastico che sta per iniziare sarà una sorta di campo di battaglia in cui si svolgerà una guerra di tutti contro tutti. Il sistema scolastico italiano è ormai fuori controllo. Abbiamo un Ministero che non riesce più a governarlo per un eccesso di ingerenza e di governo. Siamo entrati in una nuova fase, ovvero quella che viene dopo la fine della Scuola: la post-Scuola. Giancristiano Desiderio, 27 agosto 2020L'articolo Scuola, il governo scaricherà tutto sui presidi proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

